Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,85%
17:37, 29 июля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 3,17%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 июля, повысился на 0,85% – до 812,37 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 127 млн. 788 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,17% – до 2087,86 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 100 млн. 922 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 960 тыс. грн.
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