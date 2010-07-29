Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,85%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 июля, повысился на 0,85% – до 812,37 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 127 млн. 788 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,17% – до 2087,86 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 100 млн. 922 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 960 тыс. грн.