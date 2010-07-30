Эксперты: МВФ поддержал позитивный настрой инвесторов

Возобновление сотрудничества Международного ввалютного фонда с Украиной поддержало позитивный настрой отечественных инвесторов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании «Сити Брок».

По информации аналитиков, в четверг покупки наблюдались по всему ряду акций, представленных на рынке заявок. В результате индекс Украинской биржи сумел «дотронуться» до психологической отметки в 2100 пунктов. Свою порцию оптимизма влила на рынок сильная корпоративная отчетность азиатских и европейских компаний, а также благоприятная статистика из США.

Аналитики сообщают, что в лидерах роста вчера оказались акции голубых фишек, которые на протяжении длительного периода были не интересны игрокам. Среди них - Енакиевский металлургический завод (+7,5%), Авдеевский коксохимический завод (+6,7%), «Центрэнерго» (+4,9%).

В обзоре отмечается, что новостной фон перед сегодняшним открытием отечественного фондового рынка был смешанным. С одной стороны, вчерашний позитив не был поддержан в ходе американской сессии. Наблюдается снижение фьючерсов на американские индексы и нисходящая динамика на сырьевых рынках. С другой стороны – локальный новостной фон крайне позитивен. Сегодня стало известно о повышении суверенного рейтинга Украины агентством S&P. Продолжает благоприятно сказываться на котировках и сотрудничество с МВФ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 июля, повысился на 0,85% – до 812,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 127 млн. 788 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,17% – до 2087,86 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 922 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 960 тыс. грн.