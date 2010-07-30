Повышение соцстандартов привело к новым долгам по зарплате

Повышение социальных стандартов привело к увеличению задолженности по заработной плате. Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитете по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, наблюдается прямая зависимость роста задолженности по заработной плате от повышения соцстандартов. «Так, апрельское повышение минимальной заработной платы на 1,7% привело к росту задолженности с апреля по июль на 4,5%. Подобная динамика свидетельствует о том, что государственный бюджет не выдерживает даже такой незначительной нагрузки, как повышение «минималки» на 15 грн.», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Перед выборами Партия регионов настаивала на повышении зарплат. Однако оправдались наихудшие ожидания: незначительное повышение соцстандартов вывело из строя бюджетный механизм социальных выплат», - говорит депутат. По ее мнению, дальнейшее повышение соцстандартов еще больше увеличит объемы задолженностей по выплате в ближайшие 1,5-2 месяца, создав лавинообразный эффект.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по заработной плате на 1 мая 2010 г. составила 1,711 млрд. грн., на 1 июня – 1,887 млрд. грн., на 1 июля – 1,792 млрд. грн.