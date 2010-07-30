Эксперты: европейские биржи вчера закрылись в «красной зоне»

Европейские фондовые биржи по итогам вчерашней торговой сессии закрылись в «красной зоне».

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании «Сити Брок».

По словам аналитиков, основное давление исходило из-за понижения американских ведущих индикаторов в связи с финансовыми отчетами ряда компаний США, не оправдавшими прогнозов аналитиков. На американском рынке торги характеризовались преобладанием продаж. В начале торгов наблюдались покупки на фоне позитивных отчетов американских и европейских корпораций, а также сообщения от Министерства труда США о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю на 11 тыс. – до 457 тыс. Основной «вклад» в дальнейшее снижение индексов оказали слабые показатели высокотехнологических компаний, а также компаний, ориентированных на потребительский сектор.

Как сообщили аналитики, торги акциями в Азии сегодня проходят в минусе на фоне негативной динамики с торговых площадок «нового света». Поддержку «медведям» также оказывают слабые данные по рынку труда и промышленному производству Японии. Рынок акций в России с утра торгуется в «красной зоне». В лидерах снижения – химический и металлургический сектора.