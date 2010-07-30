Эксперты: украинский фондовый рынок показал значительный рост

Украинский фондовый рынок в четверг, 29 июля, продемонстрировал значительный рост на фоне позитивных новостей в Украине и на мировых площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что инвесторы положительно восприняли решение МВФ о предоставлении Украине кредита. Индекс Украинской биржи вчера подскочил на на высоком объеме торгов. «Стирол» снова был в центре внимания, прибавив 8,02%. Авдеевский КХЗ и Енакиевкий метзавод взлетели в цене на 6,68% и 7,53% соответственно.

По информации аналитиков, акции других предприятий горно-металлургического комплекса также существенно выросли. Алчевский меткомбинат поднялся на 1,41%, «Азовсталь» - на 4,30%, «Ясиновский коксохим» - на 2,51%. Выросли и бумаги генкомпаний. «Центрэнерго» повысилась на 4,87%, «Захидэнерго» - на 1,31%. Цены на акции «Мотор Сичи» (+3,64%), «Укрнафты» (+4,24%) и «Укртелекома» (+1,29%) также выросли.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 29 июля, повысился на 0,85% – до 812,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 127 млн. 788 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,17% – до 2087,86 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 922 тыс. грн., из них на срочном рынке – 15 млн. 960 тыс. грн.