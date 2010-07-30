Эксперты: МВФ подогрел интерес инвесторов к еврооблигациям

В четверг, 29 июля, на украинском рынке еврооблигаций росли суверенные выпуски, так как новость о предоставлении Украине кредита Международным валютным фондом подогрела интерес инвесторов к украинскому долгу.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, длинные выпуски вчера прибавили два процентных пункта. В корпоративном сегменте выше номинала торговались еврооблигации «Метинвеста» и ДТЭК.

Аналитики также отмечают, что украинские акции на иностранных биржах в четверг демонстрировали смешанную динамику. «Астарта» стала лидером дня, поднявшись в цене на 3,58%. При этом остальные акции компаний пищевой промышленности упали. «Кернел» снизился на 2,4%, МХП – на 0,49%. Бумаги нефтегазодобывающих компаний показали следующие результаты: JKX Oil & Gas прибавил 0,1%, Regal снизился на 1,61%, Cadogan в цене не изменился. Ferrexpo вырос на 1,44%.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и на экономическое урегулирование».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.