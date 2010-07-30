Эксперт: фондовые рынки находятся в ожидании данных о ВВП США

Фондовые рынки в данный момент находятся в ожидании данных о ВВП США.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что сегодня ожидается выход ряда важных макроэкономических данных. В 15:30 по киевскому времени выходят данные о ВВП США. Участники рынка ожидают, что рост ВВП во втором квартале 2010 года в годовом выражении замедлится до 2,6%. В 16:45 выходит индекс Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам. Рынок ожидает снижения индекса с 59,1 пункта в июне до 56 пунктов в июле. В 16:55 по киевскому времени будет опубликован индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Согласно консенсус-прогнозу, в июле индекс должен составить 67 пунктов по сравнению с 66,5 пункта в прошлом месяце.

По словам аналитика, мировые фондовые рынки в четверг, 29 июля, закрылись незначительным падением. Индекс S&P 500 потерял 0,4%, снизившись до отметки 1102 пункта. Индекс DJIA упал на 0,3%, остановившись на 10467 пунктах. Индекс DJ Stoxx 600 утратил 0,4%, закрывшись на 256 пунктах.

Как отметил Д.БЕЛОВ, положительные данные о заявках на пособия по безработице в США не смогли вернуть оптимизм на рынок. Несмотря на их падение за неделю на 11 тыс. до 457 тыс. (по состоянию на 24 июля), американские рынки закрылись снижением. Участники рынка решили зафиксировать часть прибыли и изменить структуру портфелей, снижая риски. Основной причиной таких действий является повышенная осторожность перед публикацией данных о ВВП США. Европейские рынки снизились в конце вчерашней торговой сессии на негативном фоне из США.