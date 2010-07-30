Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,14%
17:57, 30 июля 2010Фондовый рынок
0
Украинской биржи – на 0,37%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 30 июля, снизился на 0,14% – до 811,21 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 56 млн. 458 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,37% – до 2086,18 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 104 млн. 739 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 953 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter