Европа и США: кто кого «перетянет»?

В последнее время Европейская и американская экономика словно соревнуются в характере публикуемых макроэкономических и корпоративных отчетов. Ситуация напоминает «перетягивание каната»: то Европа берет верх, демонстрируя отличные результаты экономики и ведущих компаний, то США побеждает в показательном позитиве. Но при этом столь же усердно и с вовсе не завидным постоянством оба континента «бомбят» инвесторов негативом…

На украинском фондовом рынке в прошлый понедельник, 26 июля, наблюдалась позитивная динамика, отметил эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир Олексюк. Этому способствовал умеренный позитивный внешний фон. Накануне в пятницу американский рынок закрылся повышением около 1%. Результаты стресс-тестов европейских банков также оказались положительными, так как только семи банкам еврозоны необходимы вливания средств для их стабильной работы. Оптимизма рынку добавило заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что второй волны кризиса не будет.

Украинские фондовые индексы в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, индекс ПФТС закрылся снижением, а индекс Украинской биржи вырос на позитивных новостях из США (статистика по продажам домов превысила ожидания). Новость о том, что на активы Алчевского металлургического завода был наложен арест, стала причиной падения бумаг компании. Наибольший рост показала «Укрнафта», прибавив 1,28%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 июля, снизился на 0,37% – до 798,58 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,67% – до 2000,55 пункта.

Во вторник, 27 июля, международные фондовые рынки отошли от оптимизма и продемонстрировали возрастающую волатильность не фоне противоречивых новостей. Как сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, опубликованные во вторник данные о потребительских настроениях в США от Conference Board разочаровали рынок. Индекс потребительских настроений снизился с 54,3 пункта в июне до 50,4 пункта в июле, в то время как консенсус рынка составлял 51 пункт. Впрочем, это уже не первое разочарование потребительскими настроениями в июле: ранее аналогичные данные от Университета Мичигана уже оказались гораздо ниже ожиданий, подчеркнул аналитик.

По мнению Д.Белова, позитив на рынок привнес отчет одной из крупнейших розничных сетей в США - Office Depot. Во втором квартале 2010 года ее убыток сократился до 18,7 млн. долларов против 82,6 млн. долларов годом ранее. В свою очередь, рост европейских рынков вновь обеспечили акции банковского сектора. Акции Deutsche Bank и UBS росли благодаря хорошим результатам за второй квартал. В то же время, позитивное влияние на банковский сектор в целом оказало ослабление новых правил Базельского комитета по банковскому надзору, которые в новой версии стали более мягкими в отношении достаточности капитала и ликвидности.

На таком внешнем фоне украинские площадки во вторник выросли. Индекс ПФТС по итогам торгов поднялся на 0,97% – до 806,33 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 1,10% – до 2022,56 пункта. В частности, отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, среди лидеров на Украинской бирже в этот день были акции банков, которые росли на позитивных результатах стресс-тестов европейских банков. Так, «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,38%, «Укрсоцбанк» - на 2,31%. «Укрнафта» (+2,15%) также существенно прибавила в цене.

В среду, 28 июля, на фондовых рынках усилилась волатильность на фоне чередующейся позитивной и негативной статистики. По итогам дня как мировые, так и украинские индексы упали. Как подчеркнул Д.Белов, заказы на товары длительного пользования в США в июне неожиданно снизились на 1%, в то время как участники рынка ожидали роста на 1%. Фактически это является признаком того, что спрос в экономике остается вялым. Доклад Федеральной резервной системы об экономической ситуации в США («Бежевая книга»), акцентировавший внимание на замедлении экономического роста, также не придал оптимизма рынку. Согласно данным ФРС, ситуация в сфере недвижимости все еще остается сложной, а проблемы с кредитованием так и не разрешились.

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев сообщил, что начало торгов на Украинской бирже в среду сопровождалось ростом индекса при положительном «гэпе» около 8 пунктов, чему сопутствовала благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся к открытию. На американских площадках накануне не сложилось единой динамики, что было связано с негативными данными по индексу потребительского доверия и слабой квартальной отчетностью сталелитейной компании U.S. Steel. Биржи азиатского региона завершили день в плюсе на фоне хорошего отчета крупнейшего производителя фотокамер Canon. Вслед за ними в зеленой зоне начали сессию российские и европейские индексы.

Как отметил А.Кушнарев, в первые минуты торгов индекс УБ прибавил около 0,8%, приблизившись к отметке 2045 пунктов. В последующие несколько часов на рынке преобладала нисходящая динамика. К 13:00 индекс опустился к уровню закрытия предыдущей сессии, а затем и вовсе скатился в минус. Однако довольно скоро рынку удалось выбраться в положительную зону. После обеда индекс УБ на некоторое время ушел в боковое движение. С выходом блока негативной зарубежной макроэкономической статистики позиции покупателей вновь ослабли. Оставшуюся часть сессии рынок провел на отрицательной территории, хотя большинство потерь участникам торгов удалось отыграть.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду упал на 0,10% – до 805,51 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 0,06% – до 2023,72 пункта.

Четверг, 29 июля, оказался интересным для инвесторов. С одной стороны, зарубежные рынки ценных бумаг продолжили падение. С другой же стороны, украинские площадки показали очень значительный рост на фоне очень позитивных внутренних новостей.

Аналитики компании «Сити Брок» подчеркнули, что возобновление сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной поддержало позитивный настрой отечественных инвесторов. В четверг покупки наблюдались по всему ряду акций, представленных на рынке заявок. В результате индекс Украинской биржи сумел коснуться психологической отметки в 2100 пунктов. Свою порцию оптимизма влила на рынок сильная корпоративная отчетность азиатских и европейских компаний, а также благоприятная статистика из США. Индекс ПФТС в четверг повысился на 0,85% – до 812,37 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 3,17% – до 2087,86 пункта.

В то же время, отметили аналитики компании «Сити Брок», европейские биржи в четверг закрылись в «красной зоне». Основное давление осуществлялось из-за понижения американских ведущих индикаторов в связи с финансовыми отчетами ряда компаний США, не оправдавшими прогнозов аналитиков. На американском рынке торги характеризовались преобладанием продаж. В начале торгов наблюдались покупки на фоне позитивных отчетов американских и европейских корпораций, а также сообщения от Министерства труда США о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю на 11 тыс. – до 457 тыс. Основной «вклад» в дальнейшее снижение индексов оказали слабые показатели высокотехнологических компаний, а также компаний, ориентированных на потребительский сектор.

В пятницу, 30 июля, противоречивый характер новостей продолжил господствовать на фондовых рынках. Негатив в результате перевесил, так как инвесторов разочаровали важнейшие данные по ВВП США за второй квартал. В пятницу упали и украинские индексы, несмотря на внутренний новостной позитив.

По словам аналитиков компании «Сити Брок», новостной фон позитив накануне не был поддержан в ходе американской сессии. Наблюдалась снижение фьючерсов на американские индексы и нисходящая динамика на сырьевых рынках. При этом локальный новостной фон остался крайне позитивным. В пятницу стало известно о повышении суверенного рейтинга Украины агентством S&P. Продолжило благоприятно сказываться на котировках и сотрудничество с МВФ.

Как отметил Д.Белов, украинские площадки торговались падением котировок в течение пятницы, но резко выросли в последние два часа торгов. К 17:30 по киевскому времени европейские и американские индексы упали на 0,1%-0,2% на фоне неоднозначных макроэкономических данных из США. Темпы роста реального ВВП снизились с 3,7% в первом квартале до 2,4% во втором. В то же время, рынки получили заряд оптимизма от индекса менеджеров по закупкам в Чикаго, который вырос до 62,3 пункта в июле по сравнению с 59,1 пункта в июне.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 30 июля, снизился на 0,14% – до 811,21 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 0,37% – до 2086,18 пункта.

Как видим, инвесторы все еще сомневаются в быстром восстановлении мировой экономики. И они правы, так как новости из Европы из США подтверждают их опасения. Но, с другой стороны, и худшие прогнозы убежденных пессимистов также не подтвердились: второй волны кризиса пока не видно…

Олег Коберник (УНИАН)