Исполняющим обязанности главы Совета директоров ПФТС стал Лупий

Исполняющим обязанности председателя Совета директоров ПФТС стал исполнительный директор ПФТС Богдан ЛУПИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

До этого пост главы Совета директоров ПФТС занимала Ирина ЗАРЯ, однако в связи с назначением ее членом Наблюдательного совета биржи ПФТС на основании статьи 53 Закона Украины «Об акционерных обществах» она сложила с себя полномочия главы Совета директоров.

Как сообщал УНИАН, акционеры ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) на своем собрании, которое состоялось 30 июля этого года, утвердили новый состав Наблюдательного совета биржи.

В частности, в состав НС вошли ряд представителей мажоритарного акционера ПФТС – российской ММВБ: Евгений ЕЛЛИНСКИЙ, Александр ПОТЕМКИН, Игорь МАРИЧ, Вадим СУБОТИН, Александр ШЛЯППО.

Членами Совета также утверждены: Ирина ЗАРЯ (Ассоциация ПФТС), Сергей МАНОХА («Укрсоцбанк»), Андрей ПОТАПОВ («ИНГ Банк Украина»), Алена АМИТАН («Альтана Капитал»), Юрий ЯКОВЕНКО (Eavex Capital), Сергей ОКСАНИЧ («Кинто), Сергей БРЮДОВИЧ («ТАСК-Брокер»), Дмитрий ЗОЛОТЬКО («Сбербанк России»), Александр ЧАЙНИКОВ («Проминвестбанк»), Сергей КАМЕНЯР («ВТБ Банк»).