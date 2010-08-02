Выставлен на аукцион недостроенный хозкомплекс в Тернопольской обл.

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Тернопольской области выставляет на аукцион недостроенный хозяйственный комплекс площадью 400 кв. м. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь отделения ФГИУ Лариса ШУМИЛО,

объект незавершенного строительства государственной формы собственности вместе с прилегающим земельным участком находится в селе Белобожница Чертковского района.

Хозяйственный комплекс имеет фундаменты, кирпичную кладку стен первого этажа, перекрытия, установлена шатровая крыша и шиферная кровля. Объект полностью оштукатурен извне и изнутри. Степень строительной готовности – 44 %. Новый владелец сможет перестроить его в соответствии со своими планами.

Объект выставлен на продажу вместе с земельным участком площадью 1,1 тыс. кв. м. Целевое назначение земельного участка – земли жилищной и общественной застройки (земли, занятые текущим строительством).

Начальная стоимость продажи объекта с аукциона (с учетом НДС) – 137,688 тыс. грн. (в т.ч. незавершенное строительство хозяйственного корпуса – 116,148 тыс. грн. и земельный участок – 21,54 тыс. грн.).

Аукцион состоится 6 августа.