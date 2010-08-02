Rodman & Renshaw заявляет о продаже 50% акций “Запорожстали”

Инвестиционная компания Rodman & Renshaw (США) заявляет о завершение сделки по продаже 50% акций “Запорожстали” инвестору, название которого не раскрывается.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте компании Rodman & Renshaw.

Как отмечается в сообщении, Rodman & Renshaw действовала в данной сделке как финансовый советник Группы «Запорожсталь».

“Мы довольны тем, что, несмотря на сложный период в мировом финансовом секторе, мы выступили в роли финансового советника в одной из крупнейших в 2010 году сделок в стальной индустрии”, - приводятся в сообщении слова президента Rodman & Renshaw Эдуарда РУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил о том, что собственника меткомбината «Запорожсталь», вероятность приобретения пакета акций которого структурами Рината АХМЕТОВА и «Северсталью» широко обсуждается в последнее время, определит суд.

«Что касается будущих или настоящих собственников («Запорожстали» – УНИАН), то, насколько мне известно, дела все сейчас находятся в судах, поэтому мне очень сложно комментировать этот вопрос. Когда будет решение судов, тогда вы, скорее всего, даже раньше меня узнаете собственников завода», – сказал А.КЛЮЕВ.

Ранее интернет-издание “Украинская правда” со ссылкой на источник сообщало о том, что предприятия группы Р.АХМЕТОВА в мае этого года заключили договор купли-продажи с собственниками “Запорожстали” на приобретение акций меткомбината. “Более того, владельцы комбината получили 50 млн. долл. залога. Далее по неясной причине владельцы “Запорожстали” захотели вернуть назад залог и расторгнуть соглашение, согласившись при этом дополнительно уплатить 50 млн. долларов штрафа”, - сообщает издание.

По данным “Украинской правды”, сделка была разорвана из-за того, что российский покупатель предложил акционерам “Запорожстали” такую цену, которая позволяла им получить за свои акции больше, даже с учетом выплаты штрафа. “Новый договор на продажу меткомбината был заключен со структурами, близкими к Внешэкономбанку России. Источники сообщают, что окончательная цена “Запорожстали” составила 1,7 млрд. долларов”, - сообщало издание.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей. Основным акционером «Запорожстали» является компания Midland Resources Holding Limited (Великобритания), которой на паритетных началах владеют бизнесмены Эдуард ШИФРИН и Александр ШНАЙДЕР.