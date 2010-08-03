Индекс Nikkei вырос на 1,29%

По итогам торгов 3 августа индекс Nikkei вырос на 123,70 пункта (+1,29%) – до 9694,01 пункта, сообщает РБК.

Как отмечает агентство, поводом для оптимизма инвесторов послужил представленный накануне доклад американского Института по управлению поставками, в котором сообщается, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в июле 2010 года снизился до 55,5 пункта по сравнению с июньским значением в 56,2 пункта, хотя аналитики прогнозировали более значительное снижение данного показателя.

Еще больше ободрили японских инвесторов новости с сырьевых бирж, где был зафиксирован рост цен на металлы. По этой причине вверх пошли котировки горнодобывающих компаний, в том числе Mitsui Mining & Smelting Co. (+2,6%) и крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining Co. (+3,5%).

Кроме того, цена на нефть по ходу торговой сессии превышала 80 долл. Уверенным ростом на это откликнулись котировки сырьевых трейдинговых компаний, в том числе крупнейшей в данном секторе в Японии Mitsubishi Corp., второй по величине Mitsui & Co. и их конкурент Itochu Corp. Ценные бумаги трейдеров подорожали по итогам торговой сессии на 4,7%, 4,4% и 5,6% соответственно.