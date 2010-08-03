ФГИУ за 7 месяцев получил от приватизации 311,6 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-июль 2010 года получил от приватизации (по состоянию на 29 июля) 311 млн. 611 тыс. грн., что составляет 4,9% от установленной на этот год суммы поступлений от приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, также за семь месяцев т.г. Фонд госимущества получил 326 млн. 877 тыс. грн. от аренды имущества (50,3% годового плана) и 177 млн. 318 тыс. грн. дивидендов (159% плана).