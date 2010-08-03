Interpipe Limited готова реструктуризировать евробонды

Киприская компания Interpipe Limited (Кипр), являющая собственником трубно-колесной компании «Интерпайп», предложила держателям своих еврооблигаций на сумму 200 млн. дол. реструктуризировать их на семь лет, увеличив доходность на 1,5 п.п. - до 10,25%. Как сообщили УНИАН в инвестиционной группе "Сократ", компания также обязуется выплатить 17,5 млн. долл. долга за два прошедших купонных периода.

По словам ведущего аналитика ИГ «Сократ» Станислава КАРТАВЫХ, реакция владельцев облигаций на условия реструктуризации пока не известна. Однако, по мнению аналитика, "принимая во внимание информацию о том, что "Интерпайп" мог скупить более 50% выпуска своих облигаций через связанные компании, то на собрании держателей облигаций, которое запланировано на 17 сентября, ему удастся принять новые условия реструктуризации".

С.КАРТАВЫХ также отметил, что от инвесторов можно будет ожидать предложений по поводу сокращения срока реструктуризации до 3-5 лет и увеличения ставки до 10,5%-11%.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2008 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 75%.

В 2008 году на предприятиях компании было произведено 1,2 млн. тонн трубной и колесной продукции. Продажи колесной продукции компании ведутся под брендом KLW.