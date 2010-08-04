ФГИУ объявит конкурс по продаже "Укртелекома" в сентябре

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% госпакета акций ОАО "Укртелеком" в сентябре 2010 года. Об этом говорится в утвержденных приказом ФГИУ от 30 июля 2010 г. изменениях к помесячному пообъектному приватизационному плану-графику выставления на продажу в июле-декабре этого года, опубликованных в официальном издании Фонда "Ведомости приватизации" сегодня, 4 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Фонда госимущества объявил, что если ФГИУ не удастся до 15 августа объявить приватизационный конкурс по «Укртелекому», деньги от его продажи не успеют поступить в бюджет до конца этого года.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.