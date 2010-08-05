Суд признал законность объединения ВДЦБ и МФС

Высший хозяйственный суд Украины принял решение по иску Национального депозитария, который оспаривал объединение депозитария «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) и Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ), признав данное объединение законным.

Как сообщается на сайте ВДЦБ, соответствующее решение суд принял 19 июля т.г.

Согласно сообщению, постановление суда подтвердило законность слияния двух депозитариев, его решение не подлежит оспариванию.

Напомним, Нацдепозитарий подал иск еще в июне 2009 года, но Хозяйственный суд Киева 15 февраля текущего года отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности противоправности действий ВДЦБ и МФС.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 году. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

13 апреля 2009 года наблюдательный совет ОАО «Межрегиональный фондовый союз» принял решение о передаче целостного имущественного комплекса ОАО «ВДЦБ».

24 апреля 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров ВДЦБ было принято решение приобрести простые именные акции МФС у его акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций на общую сумму 73 млн. грн.

Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

По состоянию на конец 2009 года акционером, владеющим наибольшим пакетом акций ВДЦБ, был Национальный банк Украины (доля в уставном капитале – 22,86%). Общее количество акционеров ВДЦБ по состоянию на 31 декабря 2009 года составило 79.

Уставный капитал депозитария – 153 млн. 100 тыс. грн.