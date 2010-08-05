Директором АРИФРУ назначен Юрий Бойко

Директором Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) назначен Юрий БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в АРИФРУ.

По информации агентства, соответствующее решение было принято 3 августа. Ю.БОЙКО вступил в должность 4 августа.

До настоящего времени Ю.БОЙКО исполнял обязанности директора АРИФРУ.

Справка УНИАН. Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) основано в 1998 году при ГКЦБФР с целью организационного, технического и ресурсного обеспечения реализации полномочий комиссии в сфере регулирования рынка ценных бумаг и развития инфраструктуры фондового рынка Украины.

Одним из основных направлений деятельности АРИФРУ является обеспечение функционирования системы раскрытия информации на фондовом рынке.