iTrader: данные из США привели к распродажам на фондовых рынках

В четверг, 5 августа, на украинском фондовом рынке не было однозначной динамики, индекс УБ четыре раза пересекал нулевую отметку. На закрытии значение индекса УБ составило 2120,32 базисных пункта, потеряв 0,24% относительно уровня закрытие предыдущего дня. Объем торгов за день уменьшился до 90 млн. гривен, из которых 20,9 млн. гривен оборот в секции срочного рынка. Об этом УНИАН сообщили аналитики iTrader.



По итогам торговой сессии количество ликвидных бумаг, завершивших день приростом, примерно равнялось количеству бумаг, потерявших в весе. Динамику хуже рынка показали бумаги MMKI, SHCHZ и SMASH, которые за день просели на 7,88%, 2,55% и 3,49%% соответственно. Лучше рынка прирост показали бумаги MZVM, STIR и SVGZ, капитализация данных эмитентов увеличилась за день на 2,65%, 11,03% и 1,14%. По объему торгов и по количеству заключенных сделок лидируют ALMK и AVDK с результатом 8,4 млн. грн. и 7,5 млн.грн..



«В настоящий момент рынки рисковых активов успешно справляются с задачей удержания достигнутых уровней. Фьючерсы на индекс S&P 500 третий день подряд тестируют на прочность поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней, при этом, как и во время предыдущих попыток, ни быкам, ни медведям не удается перехватить инициативу. Мы полагаем, что лишь завтрашняя публикация широкого отчета о состоянии рынка труда в США сможет придать фондовым индексам однозначно направленную динамику», - отметил старший аналитик iTrader Павел Ильяшенко.



В течение торговой сессии 5 августи состоялись заседания ЕЦБ и Банка Англии, а также были опубликованы еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице в США. Если представители Центральных банков не преподнесли очевидных сюрпризов участникам рынка, то число обращений за пособиями оказалось выше ожидаемого, что, в конечном счете, способствовало незначительному доминированию продавцов.



Более тревожные данные пришли из Китая, где банковский регулятор увидел необходимость проведения стресс-тестов, одним из условных сценариев для которых является 50% снижение цен на недвижимость в ключевых городах. Участники рынка могут трактовать такую новость, как сигнал о готовности официальных властей продолжать политику охлаждения рынка жилой недвижимости.



