Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 10 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 2 февраля 2011 года, 27 июля 2011 года, 27 марта 2012 года, 28 января 2015 года, 25 сентября 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.