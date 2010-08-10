Эксперты: неделя на фондовом рынке началась позитивно

Текущая неделя на украинском фондовом рынке началась в позитивном настроении.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, росту рынка в понедельник, 9 августа, в большой мере способствовали акции горно-металлургического сектора. Так, на Украинской бирже Авдеевский коксохим поднялся на 1,52%, «Азовсталь» - на 1,25%, Енакиевский метзавод – на 2,24%, Ясиновский коксохим – на 2,73%. При этом Полтавский ГОК взлетел на 20,57%. Алчевский меткомбинат (-0,62%) был среди немногих бумаг, которые по итогам дня снизились.

Аналитики отмечают, что банки вчера следовали общему позитивному тренду. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 0,69%, «Укрсоцбанк» прибавил 1,22%. «Укрнафта» (+1,35%) и «Мотор Сич» (+1,35%) также поднялись в цене. Акции генкомпаний закрылись разнонаправлено: «Центрэнерго» поднялась на 1,94%, «Захидэнерго» упала на 1,62%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 9 августа, повысился на 0,70% – до 846,32 пункта. Общий объем торгов составил 246 млн. 618 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,10% – до 2124,76 пункта. Общий объем торгов составил 74 млн. 741 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 764 тыс. грн.