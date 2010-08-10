Эксперты: спрос на еврооблигации остается стабильным

Спрос на украинском рынке еврооблигаций в понедельник, 9 августа, оставался стабильным.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, длинные суверенные выпуски выросли на полпункта, а короткие прибавили одну восьмую пункта. Хорошим спросом пользовались муниципальные облигации, однако объемы сделок были незначительными. В корпоративном секторе лучше рынка торговались «Метинвест», ДТЭК и МХП, которые по итогам дня прибавили от 0,5 до 1 пункта. Облигации банков в основном торговались без изменения цены – покупатели интересовались только выпуском «Альфа банка Украина».

Кроме того, говорится в обзоре, украинские акции на иностранных биржах в понедельник продемонстрировали смешанную динамику. Regal отыграл падение предыдущего дня, прибавив 3,76%. JKX Oil & Gas поднялся на 0,76%, а Cadogan снизился на 1,47%. Среди акций компаний пищевой промышленности «Астарта» (+1,94%) и МХП (+0,21%) выросли в цене, в отличие от «Кернела», который упал на 0,7%. Ferrexpo продолжил рост, по итогам дня прибавив 0,75%.