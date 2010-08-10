В список рынка котировок Украинской биржи добавлен выпуск НДС-облигаций

В список рынка котировок Украинской биржи добавлены 30 выпусков наиболее ликвидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также один выпуск НДС-облигаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

По информации пресс-службы, биржевая комиссия по операциям с ОВГЗ до конца 2010 года взиматься не будет. Тариф биржи, который начнет действовать с 1 января 2011 года, будет установлен Биржевым советом осенью этого года.

Как отметили на бирже, помимо твердых котировок на рынке ОВГЗ Украинской биржи существует возможность выставлять индикативные котировки репо.

Основными преимуществами расчетной технологии рынка ОВГЗ на Украинской бирже являются: отсутствие необходимости подписывать бумажные договоры купли-продажи, преддепонирование облигаций продавцом на момент расчетов; возможность изменить дату расчетов на более раннюю по согласованию сторон сделки.

К торгам на рынке ОВГЗ допускаются члены биржи, зарегистрировавшие хотя бы один код клиента или код собственных операций с привязкой к счету в депозитарии Национального банка Украины.

По словам директора инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Артемия ЕРШОВА, запуск торгов ОВГЗ на Украинской бирже позволит частным украинским инвесторам в будущем получить доступ к этому инструменту посредством работающей там платформы для интернет-трейдинга. Кроме того, по его мнению, запуск торгов гособлигациями на Украинской бирже поможет формировать стоимость ОВГЗ на вторичном рынке более транспарентно и повысит их ликвидность.

Как отметил председатель правления Украинской биржи Олег ТКАЧЕНКО, на первом этапе к торгам будут допущены самые ликвидные выпуски, в дальнейшем планируется расширять этот список в зависимости от потребностей участников. «До сих пор рынок госбумаг был доступен преимущественно крупным игрокам, но мы надеемся, что развитие технологии расчетов со временем сделает данный инструмент удобным и для частных инвесторов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, до сегодняшнего дня активные торги по облигациям внутреннего государственного займа проходили на другой организованной торговой площадке – бирже ПФТС.