Покупатель «Лугансктепловоза» все еще не перечислил деньги - ФГИ

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) все еще не перечислила деньги за приобретенный 15 июня этого года 76,001% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В свою очередь близкий к Кабинету министров Украины источник сообщил агентству УНИАН, что стороны продолжают вести «тяжелые» переговоры. По словам источника, ситуация остается неопределенной, в том числе и в связи с тем, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, о договоренностях с которым заявляет российская сторона, на данный момент находится в отпуске.

Ранее ФГИУ заявил, что уведомил «Брянский машиностроительный завод» о начислении пени за несвоевременную оплату покупки 76% акций «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года ФГИ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».