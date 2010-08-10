Председателем НС ПФТС избран Потемкин

Председателем наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС избран старший вице-президент АО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) Александр ПОТЕМКИН, ранее занимавший пост советника председателя "Банка России". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Заместителем председателя наблюдательного совета ПФТС также избран представитель ММВБ - Евгений ЕЛЛИНСКИЙ.

Председателем совета директоров фондовой биржи ПФТС избран Александр СКЛЯРОВ, ранее занимавший руководящие посты в банке "Киев-Приват", Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, СП "Украинская мобильна связь". Последнее место работы - председатель наблюдательного совета компании "Атраком".

Собрание наблюдательного совета ПФТС, на котором были приняты данные кадровые решения, состоялось сегодня, 10 августа.

Как сообщал УНИАН, акционеры ПФТС на своем собрании 30 июля этого года утвердили новый состав наблюдательного совета биржи. В частности, в состав наблюдательного совета вошли ряд представителей мажоритарного акционера ПФТС – российской ММВБ: Евгений ЕЛЛИНСКИЙ, Александр ПОТЕМКИН, Игорь МАРИЧ, Вадим СУБОТИН, Александр ШЛЯППО. Членами совета также утверждены: Ирина ЗАРЯ (Ассоциация ПФТС), Сергей МАНОХА («Укрсоцбанк»), Андрей ПОТАПОВ («ИНГ Банк Украина»), Алена АМИТАН («Альтана Капитал»), Юрий ЯКОВЕНКО (Eavex Capital), Сергей ОКСАНИЧ («Кинто), Сергей БРЮДОВИЧ («ТАСК-Брокер»), Дмитрий ЗОЛОТЬКО («Сбербанк России»), Александр ЧАЙНИКОВ («Проминвестбанк»), Сергей КАМЕНЯР («ВТБ Банк»).

Напомним, на общем собрании ПФТС 24 декабря 2009 года было принято решение утвердить стратегическим инвестором биржи Московскую межбанковскую валютную биржу.

В апреле 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ММВБ приобрести акции ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (Киев), что обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.