Эксперт: вторник задал «негативную внешнюю среду»

Вторник задал «негативную внешнюю среду» для украинского фондового рынка.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, азиатские, российские и европейские рынки во вторник, 10 августа, падали на фиксации прибыли в связи с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и из-за неожиданных данных по торговому балансу Китая за июль 2010 года. Профицит внешней торговли Китая вырос на значительные 43% - до 28,7 млрд. долларов, тогда как рынок ожидал снижения на 2-5% до 19-19,6 млрд. долларов. Основной причиной роста положительного сальдо торговли стало замедление динамики китайского импорта. Игроки рынка видят в этом признак охлаждения китайской экономики, демонстрирующей меньший спрос.

При этом, отметил экономист, мировые рынки вчера торговались в «режиме ожидания» в преддверии заседания ФРС США. Тогда как практически никто не ожидал от ФРС изменения процентной ставки, была значительная неопределенность по поводу того, что данный орган скажет о состоянии американской экономики и потребности в дополнительном стимулировании ее роста. Таким образом, трейдеры решили осуществить фиксацию прибыли, избавляясь от длинных позиций.

По информации А.БЛИНОВА, 10 августа к концу торгов в Украине российский индекс ММВБ упал на 1,9%, а европейский индекс DJ Stoxx 600 сократился на 1,4%. Американские рынки также открылись падением: за первый час торгов индекс S&P 500 снизился на 1,1%. Все украинские голубые фишки завершили день падением. При этом наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината и Ясиновского КХЗ - на 4,7% и 4,2% соответственно. Акции ММК им. Ильича продолжили дешеветь на ожиданиях дополнительной эмиссии, упав еще на 8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 10 августа, снизился на 1,90% – до 830,26 пункта. Общий объем торгов составил 114 млн. 404 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,86% – до 2060,86 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 565 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 221 тыс. грн.