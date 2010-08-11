Негатив на мировых рынках обусловил падение украинских акций

Негативная ситуация на мировых рынках обусловила падение украинских акций во вторник, 10 августа.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, по информации аналитиков, вчера практически все бумаги индексной корзины Украинской биржи, начиная с открытия сессии, торговались в красной зоне. Лидерами падения стали акции горно-металлургического сектора. Алчевский меткомбинат опустился на 4,66%, Авдеевский коксохим – на 2,17%, Азовсталь – на 2,55%, Енакиевский метзавод – на 3,27%, Ясиновский коксохим – на 4,18%. Банки и генкомпании также существенно упали в цене. «Райффайзен банк Аваль» снизился на 2,49%, «Укрсоцбанк» - на 3,20%. В свою очередь, «Центрэнерго» потеряло 3,51%, «Захидэнерго - 1,01%. Остальные голубые фишки также распродавались: «Мотор Сич» (-1,29%), «Укрнафта» (-1,97%), «Укртелеком» (-1,49%).

Как отмечают аналитики, практически все украинские акции на международных площадках вчера торговались в минусе. Только Cadogan удержался на позитивной территории, по итогам дня прибавив 1,49%. JKX Oil & Gas потерял 0,51%, Regal Petroleum (снизился на 2,17%. Акции компаний пищевой промышленности следовали нисходящему тренду: «Astarta» просела на 1,74%, Kernel снизился на 0,95%, МХП потерял 0,21%. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Ferrexpo (-2,43%), которые росли в течение предыдущих нескольких торговых сессий.

В обзоре также говорится, что активность торгов на украинском рынке еврооблигаций во вторник была низкой. Инвесторы фиксировали прибыль по долгосрочным суверенным выпускам и облигациям «Нафтогаза», которые потеряли около 0,5 пункта. Муниципальные бумаги торговались без изменения цены, а «Метинвест» и ДТЭК немного снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 10 августа, снизился на 1,90% – до 830,26 пункта. Общий объем торгов составил 114 млн. 404 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,86% – до 2060,86 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 565 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 221 тыс. грн.