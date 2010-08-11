Изменять реестр собственников "Киевгорстроя" и "Киевгаза" запрещено

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" и ОАО "Киевгаз".

Как сообщили УНИАН в ГКЦБФР, соответствующие решения комиссия приняла 6 августа этого года.

Как отмечается в решении комиссии, с 6 августа т.г. компаниям-регистраторам "Киевгорстроя" (ООО "Компания "Терминал-Реестр") и "Киевгаза" (ООО "Межрегиональный независимый регистратор") запрещается вносить какие-либо изменения в реестры собственников акций компаний, а Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг запрещается осуществлять какие-либо учетные операции относительно изменений в системе депозитарного учета относительно их ценных бумаг.

Как отметили в комиссии, такие решения ГКЦБФР приняла во исполнение замечаний Генеральной прокуратуры Украины об устранении нарушений от 5 августа этого года и в соответствии с пунктом 30 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине".

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2010 года АО "ХК "Киевгорстрой" в связи с отказом регистратора в одностороннем порядке от ведения реестра расторгло договор по ведению реестра собственников именных ценных бумаг с ООО "Компания "Терминал-реестр". Реестр принимает временный регистратор ООО "Адрем" (Киев).

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при правительстве Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции "Киевгорстроя" в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.

В пресс-релизе "Киевгорстроя", распространенном 22 июля 2010 года, опровергалась информация о выводе акций из коммунальной собственности.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

ОАО "Киевгаз" (Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

60,00001% акций "Киевгаза" принадлежит ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», 28,4553% – Главному управлению коммунальной собственности Киева исполнительного органа Киевского городского совета.