Индекс ПФТС снизился на 1,23%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 11 августа, снизился на 1,23% – до 820,09 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 277 млн. 536 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 2,75% – до 2018,87 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 100 млн. 818 тыс. грн., из них на срочном рынке – 16 млн. 652 тыс. грн.