Списки плательщиков НДС будут сформированы до середины сентября

Списки плательщиков налога на добавленную стоимость, долги по налогу которым будут погашаться за счет НДС-облигаций, будут окончательно сформированы до середины сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

По ее словам, списки должны быть сформированы до конца августа, однако этот процесс может затянуться. «Самый последний срок формирования списков – не позже середины сентября, но хотелось бы до конца августа», – сказала она.

Также Т.ЕФИМЕНКО отметила, что на сегодняшний день формируется второй список плательщиков НДС, в который войдут крупные налогоплательщики, сумма возмещения налога которым составит от 1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 августа т.г. Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн.; выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г., 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.; дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

В ближайшее время Минфин проведет выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС.

Ранее сообщалось, что НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.