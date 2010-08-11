Украинская биржа увеличит уставный капитал

Акционеры Украинской биржи на своем внеочередном собрании 30 сентября т.г. планируют рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала биржи на 13 млн. грн. – до 25 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Украинской биржи.

В соответствии с обнародованной на сайте повесткой собрания, планируется дополнительно выпустить 13 тыс. штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Закрытое (частное) размещение акций планируется осуществить в два этапа. Первый этап – реализация акционерами общества своего преимущественного права на приобретение акций, которые выпускаются дополнительно, в количестве, пропорциональном их доле в уставном капитале общества. Срок проведения первого этапа составляет 10 календарных дней – с 17 по 26 января 2011 года.

Второй этап – закрытое (частное) размещение акций среди других инвесторов (в случае утверждения их перечня общим собранием акционеров) и существующих акционеров в количестве, превышающем количество акций, на которое акционер реализовал свое преимущественное право. Размещение акций среди лиц, подавших заявление на участие во втором этапе, осуществляется в количестве, пропорциональном их доле в уставном капитале общества. Срок проведения второго этапа составляет 5 календарных дней – с 27 по 31 января 2011 года.

При этом убытки, связанные с увеличением уставного капитала, не предусматриваются. Собственник акций общества, который считает, что ему причинен убыток в результате увеличения уставного капитала общества, может подать письменное заявление об этом правлению общества не позднее чем через 30 дней после даты утверждения общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества. В случае документального подтверждения наличия убытков они возмещаются согласно действующему законодательству Украины.