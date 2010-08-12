Фондовые рынки США рухнули

Ведущие американские фондовые индексы значительно снизились по итогам торгов в среду, 11 августа, вслед за падением торговых площадок от Токио до Лондона, вызванного опасениями, что новые меры стимулирования от Федрезерва подразумевают существование реальной угрозы восстановлению экономики.

Индекс DJIA по итогам торгов в Нью-Йорке упал на 2,49% и составил 10378,83 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,82% и оказался на уровне 1089,47 пункта. Это стало максимальным уменьшением показателя с 16 июля, когда индекс доверия потребителей упал до минимума за год. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 3,01% - до 2208,63 пункта, передает Bloomberg.