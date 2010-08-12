Эксперт: украинский фондовый рынок пребывает в подавленном состоянии

Украинский фондовый рынок в среду, 11 августа, продолжал пребывать в подавленном состоянии на депрессивных настроениях мировых площадок.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «азиатские, российские и европейские рынки вчера сильно упали. Сделанное во вторник заявление ФРС США оказалось неубедительным и не смогло уверить рынок в наличии под рукой каких-либо действенных стимулов для американской экономики, подтвердив при этом, что рост во втором полугодии будет намного более скромным, чем ожидалось ранее».

Кроме того, отметил А.БЛИНОВ, Китай опубликовал ряд макроэкономических данных за июль, указывающих на продолжающееся замедление экономического развития и сокращение банковского кредитования. «Хотя никаких трагедий в китайских данных нет, они в целом оказались хуже рыночных ожиданий, что отправило рынки в новый виток падения на опасениях того, что китайская экономика уходит в резкое замедление роста», - сказал экономист. К примеру, рост розничных продаж в Китае замедлился с 18,3% в июне до 17,9% в июле, тогда как рынок ожидал ускорения до 18,4%. Рост промышленного производства замедлился с 13,7% в июне до 13,4% в июле, тогда как консенсус рынка составлял 13,2%.

Как подчеркнул экономист, «несмотря на тот факт, что данные были неоднозначными, рынки в среду были настроены на дальнейшее падение, и пессимисты преобладали над оптимистами, чему способствовала и идея о том, что ФРС не намерена поддерживать крупнейшую экономику мира. Негативная реакция рынков на неожиданное увеличение торгового дефицита США была также иррациональной, поскольку более высокий рост импорта указывает на более высокий спрос в американской экономике, а больше импорта из Китая - на рост китайской экономики». При этом и ФРС сыграла определенную роль в уходе инвесторов из акций, поскольку ее заявление о покупке американских облигаций в ближайшие месяцы переключило внимание портфельных инвесторов на обязательства Министерства финансов США.

По информации А.БЛИНОВА, к концу вчерашнего торгового дня в Украине российский индекс ММВБ упал на 1,4%, а европейский индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,7%. Рынки США также открылись падением: за первый час торгов S&P 500 снизился на 2%. При этом практически все голубые фишки украинского рынка в среду закрылись падением. Больше всех снизились котировки Енакиевского метзавода и «Азовстали» - на 5,7% и 5,3% соответственно. Акции ММК им. Ильича продолжили сокращаться на ожиданиях дополнительной эмиссии акций, потеряв еще 12,5% стоимости.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 11 августа, снизился на 1,23% – до 820,09 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 536 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,75% – до 2018,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 818 тыс. грн., из них на срочном рынке – 16 млн. 652 тыс. грн.