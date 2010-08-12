Эксперты: украинские акции вчера распродавались

Украинские акции на иностранных биржах в ходе вчерашней сессии распродавались.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером падения стал Ferrexpo – бумага потеряла 5,8%. Немного просели акции нефтегазовых компаний. Cadogan снизился на 1,47%, Regal упал на 2,96%, цены на JKX Oil & Gas остались без изменений. Не избежали падения и бумаги компаний пищевой промышленности. МХП потерял 2,13%, «Астарта» опустилась на 0,16%, «Кернел» снизился на 0,64%.

Аналитики также сообщают, что и на украинском рынке еврооблигаций в среду преобладали продавцы. Суверенные выпуски снизились на 0,25 – 0,75 пункта. «Нафтогаз» по итогам дня потерял 1 пункт. «Метинвест и МХП» продемонстрировали худшие результаты, закрывшись снижением на 0,5-1 пункт.

Как отмечают аналитики, на российском рынке облигации вчера также распродавались. «Россия-30» потеряла полпункта. В корпоративном секторе объемы торгов были умеренными, а цены в течение дня в основном снижались. Суверенные еврооблигации Беларуси по итогам дня упали на 1 пункт.