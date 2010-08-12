Экономист: Минфин исследовал возможности длительных займов

В ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 10 августа, Министерство финансов Украины исследовало возможности заимствований на более длительные сроки, чем 3-12 месяцев.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что государство предложило рынку сразу трех- и пятилетние ОВГЗ. «Однако на этом аукционе рынок и Минфин так и не смогли прийти к компромиссу по уровню доходности», - подчеркнул экономист.

По словам А.БЛИНОВА, рынок подавал заявки в диапазоне 12,35-14,50% для 3-летних ОВГЗ и 13,9-17,5% для 5-летних ОВГЗ. Однако Министерство финансов посчитало этот уровень доходности неприемлемым и отказалось одалживать по этой цене, сообщил он.

При этом, добавил экономист, правительство разместило 12-месячные ОВГЗ на сумму 1 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 10,78%. Рыночная оценка облигаций с таким сроком обращения уже устоялась, и заявки подавались в узком диапазоне 10,25-11,25%, отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 10 августа, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 077,81 млн. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 февраля 2011 года – на 91,097 млн. грн. с уровнем доходности 9% годовых, 27 июля 2011 года – 912,63 млн. грн. и 11% годовых, 28 января 2015 года — на 1,039 млн. грн. и 13,9%, 25 сентября 2013 года – 73,045 млн. грн. и 12% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.