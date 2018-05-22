Кабмин "тормознул" муниципальные займы. Где брать на покупку автобусов и ремонт дорог?

Правительство Украины решило притормозить долговую активность местных органов власти. Формально это сделано под предлогом выполнения требований МВФ, однако, у Киева уже давно были подобные намерения. Один из основных мотивов - существующий механизм заимствований позволяет муниципалитетам проводить безответственную долговую политику. Увы, но под предлогом борьбы с нечистыми на руку или некомпетентен, возможности привлекать заемные средства лишаются и вполне добропорядочные местные власти. Города, особенно те, на которые "надвигается" Евро-2012, напряглись. Идея лишить власть на местах возможности привлекать деньги на финансовых рынках не выглядит рациональной, поскольку Кабмин не способен обеспечить финансирование региональных инвестиционных проектов…

Долговые ресурсы в последнее десятилетие все активнее использовались муниципалитетами для финансирования различных статей своих расходов. Действующий Бюджетный кодекс предоставил возможность Верховной Раде АРК и городским советам самостоятельно осуществлять внутренние заимствования. Кроме того, советы городов с численностью населения свыше восьмисот тысяч человек могут привлекать долговые ресурсы и с внешних финрынков. Основной формой займов является выпуск муниципальных облигаций, реализуемых на рынке ценных бумаг вместе с правительственными.

Единственным ограничением для местных властей при привлечении долговых ресурсов является то, что расходы на обслуживание долга местных бюджетов не могут ежегодно превышать 10% расходов общего фонда соответствующего местного бюджета.

Кроме того, операции с ценными бумагами местных органов власти требуют одобрения правительства, поскольку не могут быть размещены без «визы» Минфина. До последнего времени, Кабмин не препятствовал долговой активности местных органов власти. Последние же очень часто злоупотребляли своим правом. Поскольку решение о привлечение долговых ресурсов принимается коллективно, ответственных за данные действия найти невозможно. Кроме того, очень часто долговые ресурсы привлекались в преддверии выборов, чтобы максимально расширить расходы, оставив новому составу городского совета только обязательства.

Как финансовые инструменты муниципальные облигации имеют как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, они характеризуются минимальным риском и достаточно высокой процентной ставкой. Отрицательным является то, что рынок муниципальных облигаций достаточно узок. По оценкам экспертов, его емкость не превышает 1 млрд. грн. К слову, в прошлом году облигации Львовского горсовета на 50 млн. гривень из-за прохладного интереса со стороны частных инвесторов пришлось выкупать Государственному экспортно-импортному банку (Укрэксимбанк).

В этом году, в преддверии местных выборов, в Украине закономерно ожидался облигационный бум. Даже на фоне неблагоприятных условий на финансовых рынках намерение разместить облигации задекларировали 10 городов. Украинское кредитное агентство «Кредит-Рейтинг» подчеркивало, что большинство из них зарекомендовали себя в качестве активных участников рынка муниципальных заимствований, имеет хорошую кредитную историю, низкую долговую нагрузку и достаточные возможности для обслуживания и погашения долга. При этом ряд муниципальных эмитентов провели переговоры с потенциальными инвесторами и получили их предварительное согласие на покупку ОВГЗ.

Между тем, в начале августа правительство решило заблокировать эмиссию муниципальных бумаг. Минфин отказал АР Крым, Запорожью, Харькову и Черкассам в выпуске облигаций на 1 млрд. грн. Эти средства планировалось направить на капитальные расходы.

Запрет на привлечение заемных средств в Минфине поясняют нежеланием увеличивать государственный долг, размер которого правительство пообещало МВФ удерживать в пределах 35% ВВП. Чиновники пообещали разрешать регионам привлекать заемные средства, но лишь в том случае, если их направят опять таки на капитальные расходы.

Подобные заявления звучат немного странно, поскольку, согласно действующему законодательству, привлеченные деньги муниципалитеты могут перечислять исключительно в бюджет развития, то есть, финансировать только капитальные расходы. Это подтверждают и местные чиновники. В частности, Донецк полученные деньги планировал потратить на приобретение 315 единиц транспорта, в т.ч. 150 автобусов большой вместимости и 165 троллейбусов, Запорожье – на ремонт дорог и модернизацию ЖКХ, Черкассы – на ремонт дорог.

Скорее всего, решение правительства будет временным, о чем и говорят его представители, продиктовано оно в большей степени опасением, что полученные деньги пойдут перед выборами на иные цели, нежели предусмотрено законом. В таком случае мотивы Кабмина достаточно рациональны. Впрочем, недопустить нецелевое использование средств вполне возможно при наличии действенной рпботы контролирующих органов.

Тем не менее, «запретительная» идея не нашла поддержки и понимания среди местных властей. Одни заявили, что свернут инвестиционные планы, другие, которых «поджимает» подготовка к Евро-2012, говорят, что если правительство не даст добро на выпуск облигаций, то заявленные деньги горсовету придется искать другим способом – либо кредит в банке, либо помощь государства…

Ряд муниципалитетов все еще надеется, что им дадут возможность привлечь средства. В частности, Харьков рассчитывает провести внутренний муниципальный заем на 500 миллионов, плюс кредит на покупку автобусов и троллейбусов (350 млн. грн.). Не получил отказ о размещении облигаций Днепропетровск, очевидно, это обусловлено только техническими причинами (у Минфина еще есть время на рассмотрение).

Безусловно, запрет на привлечение заемных ресурсов ограничит финансовые возможности украинских городов в части реализации капиталоемких проектов. Бюджет развития, кроме заимствований, наполняется также за счет реализации коммунального имущества и земли несельскохозяйственного назначения. Неблагоприятная конъюнктура на рынке земли делает ее продажу очень ограниченным источником доходов бюджета, а все привлекательное коммунальное имущество уже давно распродано. В таких условиях полный запрет на размещение муниципальных облигаций приведет к свертыванию капитальных инвестиций. Таким образом, действенным шагом должно стать создание более эффективного механизма контроля привлечения и использования долговых ресурсов, а не ликвидация этой практики.

Андрей Калиновский (для УНИАН)