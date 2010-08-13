Эксперт: украинский фондовый рынок следует нисходящей тенденции

Большую часть дня в четверг, 12 августа, украинский фондовый рынок продолжал следовать нисходящей тенденции, наблюдаемой по всему миру.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что на азиатских, российских и европейских рынках вчера продолжался спад. Рынки были разочарованы статистикой по промышленному производству в зоне евро, которое сократилось на 0,1% в июне, тогда как консенсус-ожидания указывали на рост 0,7%. Впоследствии статистика по американскому рынку труда усилила падение. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 484 тыс., тогда как рынки ожидали их сокращения до 465 тыс. К концу торгового дня в Украине российский индекс ММВБ падал на 0,5%, а европейский индекс DJ Stoxx 600 демонстрировал снижение на 0,2%. Американские рынки также открылись падением: за первый час торгов индекс S&P 500 сократился на 0,9%.

По словам экономиста, во второй половине вчерашнего дня индекс Украинской биржи ушел ниже отметки 2000 пунктов. Однако вскоре после открытия торгов в США настроения на мировых рынках улучшились, и по всему миру стал наблюдаться осторожный рост котировок. Украинский рынок отреагировал на данные события, и покупатели вернулись на торговые площадки. Индекс УБ вырос до 2010 пунктов. Из числа индексных акций лидерами роста стали «Укртелеком» и Алчевский меткомбинат, акции которых подорожали на 2,1% и 0,6% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 12 августа, снизился на 0,98% – до 812,06 пункта. Общий объем торгов составил 182 млн. 365 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,01% – до 2008,27 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. 785 тыс. грн., из них на срочном рынке – 25 млн. 66 тыс. грн.