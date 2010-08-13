Erste Group: второй волны кризиса не будет

Второй волны кризиса не будет, но нужно делать поправку на то, что риск падения фондового рынка остается актуальным.

Такая точка зрения содержится в исследовании Erste Group, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, в настоящее время рынки достаточно нестабильны, да и опыт показывает, что должно пройти некоторое время, прежде чем улучшение экономических показателей отобразится на фондовом рынке. В связи с этим инвестиции в государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) являются достаточно выгодными. На фоне непростой ситуации во многих странах, где необходимо уменьшить высокий уровень задолженности, не замедляя темпов роста, ЦВЕ не угрожает критический рост внешнего долга. Общие темпы роста выравниваются, что естественно после значительных доходов, полученных в течение недавнего периода восстановления фондовых рынков. Несмотря на то, что темпы роста стабилизируются или даже немного снижаются, они все еще находятся на допустимом уровне.

Как отмечают аналитики, сейчас рынок по прежнему руководствуется эмоциями, которые, скорее всего, будут и в дальнейшем на него влиять сильнее, чем фундаментальные показатели (что уже наблюдалось в прошлом году). На рынке продолжают доминировать импульсивные настроения, что свойственно периодам как подъема, так и падения. «Хорошая новость заключается в том, что инвесторы начали различать рынки. Период, когда страны ЦВЕ необоснованно сравнивали со странами PIIGS, у которых внешняя задолженность значительно выше, закончился (речь идет о Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании). И хотя рынки ЦВЕ все еще остаются в ловушке импульсивных настроений, по крайней мере, это движение в правильном направлении, которое поможет отделить зерна от плевел, плохое от хорошего», - объясняет со-руководитель департамента исследований фондовых рынков ЦВЕ в Erste Group Хеннинг ЭСКУХЕН.

В исследовании говорится, что во втором квартале т.г. инвесторы в регион ЦВЕ, несомненно, сократили долю акций с высоким риском в портфеле, поскольку высокорисковые ценные бумаги и акции небольших компаний снизились в цене. Как демонстрирует фактор ценового момента, это были главным образом акции, которые показали большую прибыльность несколько месяцев назад. С другой стороны, компании с высокими продажами и приростом доходов продолжали демонстрировать позитивную динамику котировок.

По словам аналитиков, акции компаний ЦВЕ торгуются значительно дешевле западных компаний, дисконт составляет 22% и основывается на доходности облигаций (Австрия занимает первые позиции со скидкой 30%). Несмотря на то, что прогнозируется рост мультипликаторов на акции региона PIIGS на 2011и 2012 гг., существует риск предполагаемых темпов роста, даже учитывая то, что рост начнется с низких показателей. В долгосрочной перспективе, не имея слишком впечатляющих возможностей развития, Латинская Америка, будет менее привлекательна, чем ЦВЕ. Азиатские ценные бумаги также продаются дороже ценных бумаг ЦВЕ, в то время как ожидания роста азиатских рынков с 2011 по 2012 гг. выглядят не слишком впечатляюще. Наконец, Африка показывает весьма конкурентоспособные показатели, при этом сохраняются довольно серьезные риски в вопросах корпоративного управления и в других сферах.

Аналитики подчеркивают, что, как и во время последнего восстановления фондового рынка (например, в 2003-05 гг. в Европе), сначала активный рост демонстрировали высокорисковые акции, после чего улучшалась динамика роста акций компаний, которые динамично развиваются, а также компаний, цена акций которых ранее превышала средний показатель. Аналитики Erste Group прогнозируют, что инвесторы отдадут предпочтение акциям с существенным потенциалом роста.