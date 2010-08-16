Эксперт: фондовый рынок торговался в основном с понижением

Украинский фондовый рынок в пятницу, 13 августа, торговался преимущественно в нисходящем тренде, отражая внутридневное поведение российских и европейских рынков.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, отметил он, к концу торгового дня на зарубежных рынках началась небольшая коррекция вверх. К концу торгового дня в Украине российский индекс ММВБ все еще торговался с падением на 0,2%, тогда как рост европейского индекса DJ Stoxx 600 составлял 0,3%. Американские рынки открылись смешанной динамикой, и по итогам первого часа торгов индекс S&P 500 оставался практически неизменным.

По словам экономиста, под конец пятничной сессии украинский рынок обрел некоторую уверенность в том, что мировая нисходящая тенденция - накануне завершения, и покупатели вернулись на рынок. Среди голубых фишек лидерами роста были эмитенты от металлургии. Акции «Азовстали» и Енакиевского метзавода в этот день подорожали на 3% и 1,6% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 13 августа, вырос на 0,68% – до 817,54 пункта.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,56% – до 2021,01 пункта.