Эксперты: акции украинских нефтегазовых компаний выросли

Среди украинских бумаг, торгующихся на иностранных площадках, акции нефтегазовых компаний в пятницу, 13 августа, существенно выросли в цене.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации экспертов, Cadogan прибавил 1,49%, JKX Oil & Gas поднялся на 1,75%, а Regal вырос на 3,82%. Ferrexpo снизился 0,28%. Акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, закрылись разнонаправленно. Так, «Астарта» выросла на 3,06%, а «Кернел» снизился на 2,52%.

Эксперты также сообщают, что активность на украинском рынке еврооблигаций в пятницу была ожидаемо низкой. Однако суверенные выпуски торговались против тренда, существенно упав в цене на возросшем объеме торгов во второй половине сессии. Квазисуверенные бумаги по итогам дня потеряли полпункта. Среди украинских еврооблигаций только «УкрСиббанк» вырос в цене.

Как отмечают эксперты, украинские фондовые площадки в пятницу закрылись ростом. Индекс УБ взлетел более чем на 25 пунктов на позитивном внешнем фоне. Однако к середине сессии ситуация изменилась, и по итогам дня рост индекса составил всего 0,56%. Общий объем торгов был умеренным. Практически все бумаги индексной корзины выросли. Среди ликвидных бумаг лидером стала «Азовсталь» (+3,07%). Большинство бумаг горно-металлургического сектора торговались лучше рынка. Алчевский меткомбинат прибавил 1,72%, Авдеевский коксохим - 0,96%, Енакиевский метзавод - 1,02%, Ясиновский коксохим - 0,39%. Банки и генкомпании продемонстрировали смешанную динамику. «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,92%, «Укрсоцбанк» - упал на 0,13%. В свою очередь, «Центрэнерго» выросло на 0,44%, «Захидэнерго» - снизилось на 0,09%. Остальные голубые фишки, включая «Мотор Сич» (+1,58%), «Укрнафту» (+0,36%) и «Укртелеком» (+0,08%), следовали общему позитивному тренду.