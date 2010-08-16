Эксперт: котировки кредитно-дефолтных свопов выросли

Котировки кредитно-дефолтных свопов (КДС) на украинский суверенный долг на прошлой неделе выросли на 3% и достигли отметки в 521 пункт.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

Как отмечает аналитик, это означает угасание позитивного импульса в части снижения страновых рисков, полученного после предоставления кредита МВФ, так как рынок уже отыграл эти новости. В дальнейшем, по мнению С.КАРТАВЫХ, инвесторы будут ожидать промежуточных результатов реформ.

По информации аналитика, выпуски суверенных евробондов с погашением в 2012 и 2013 годах двигались вверх и к концу прошлой недели торговались на уровне 99,1% и 105,5% к номиналу соответственно. Сейчас доходность к погашению по этим выпускам находится на уровне 5,8% и 5,1% соответственно. Более длинные выпуски «Украина-2016» и «Украина-2017» выросли в цене на 0,15-0,19 п.п., однако все еще торгуются с небольшим дисконтом к номиналу. Доходность по ним предполагается на уровне 6,4-6,7%.

В сегменте квазисуверенных евробондов больше всего привлекали внимание длинные выпуски, такие как «Укрэксимбанк-2016», который упал на 0,5%, и «Нафтогаз-2014», который снизился на 0,6%. Доходности по этим бумагам предполагаются на уровне 8,8% и 7% соответственно.

Бумаги в банковском сегменте практически не изменились в цене, и к концу недели короткие выпуски, такие как «Укрсиббанк-2010 и «Укрсиббанк-2011», торговались практически на уровне номинала, а более длинные, как «Приватбанк-2016» торговались с небольшим 6-процентным дисконтом к номиналу.

В сегменте корпоративных еврооблигаций доходности снижались по всей ширине суверенной кривой, что отражает снижение оценки рисков для будущих корпоративных прибылей. Это согласуется с улучшенным прогнозом Кабинета Министров относительно роста ВВП Украины в 2010 году, который оценивается на уровне 4,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,7%. Аналитик также отметил, что ожидает незначительного снижения доходностей на этой неделе.