Эксперт: доходности еврооблигаций Украины упали до рекордного уровня

Доходности суверенных еврооблигаций Украины в начале августа 2010 года упали до рекордно низкого уровня, побив докризисный минимум, несмотря на то, что экономика продолжает восстанавливаться и риски все еще существуют.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной компании Phoenix Capital Александром ЛОЗОВЫМ.

По словам аналитика, спрэд выпуска «Украина-13» к казначейским облигациям США 10 августа уменьшился до 287 пунктов, в то время как еще три месяца назад он составлял 375 пунктов. В результате на данный момент вся суверенная кривая торгуется выше номинала. На этом уровне суверенные еврооблигации выглядят переоцененными, учитывая фундаментальные экономические показатели Украины.

Как подчеркнул А.ЛОЗОВОЙ, в последнее время в украинской экономике произошли важные изменения. Среди них – продолжающийся рост ВВП, получение нового кредита от МВФ, а также повышение суверенных рейтингов. Резкое восстановление экономики наблюдалось и в других странах СНГ, в частности в России и в Беларуси. Российская экономика в первом полугодии 2010 года выросла на 4,2% (в годовом выражении), а в Беларуси был отмечен наибольший рост производства – на 6,6%. «Несмотря на набор позитивных факторов, мы не считаем, что текущая доходность украинских долговых бумаг полностью обоснована фундаментальными экономическими показателями», - отметил аналитик.

А.ЛОЗОВОЙ напомнил, что центральные банки развитых стран продолжают удерживать процентные ставки на рекордно низких уровнях (от 0% до 0,25% в США, 0,5% в Великобритании). Скорее всего, эти страны в ближайшее время не будут сокращать избыточную ликвидность. Учитывая, что восстановление крупнейших мировых экономик замедляется, а инфляционные риски остаются низкими, ожидается, что процентные ставки еще долго будут оставаться на нынешнем уровне. Низкие процентные ставки вместе с улучшением ситуации с долгами стран ЕС увеличили доверие инвесторов к долговым рынкам развивающихся стран. Однако обстановка на мировых финансовых рынках может оказаться нестабильной. В случае появления новых признаков замедления восстановления мировой экономики, инвесторы предпочтут более «надежные» облигации развитых стран. В этом случае еврооблигации России и Украины упадут в цене. Суверенные бумаги Беларуси, по мнению аналитика, более устойчивы к изменениям конъюнктуры.

По мнению А.ЛОЗОВОГО, текущие доходности украинских суверенных еврооблигаций определяются также повышением цен, которое произошло после отмены размещения нового выпуска суверенных еврооблигаций, объявленного в июле. Последовавший за этим дефицит предложения и закрытие коротких позиций способствовали падению доходности.