Минфин завтра проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 17 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 27 октября 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 25 сентября 2013 года, 7 августа 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года и 7 августа 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.