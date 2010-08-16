Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,05%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 августа, повысился на 0,05% – до 817,94 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 67 млн. 752 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 0,06% – до 2022,20 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 87 млн. 661 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 305 тыс. грн.