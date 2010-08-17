Эксперт: фондовый рынок вчера торговался «рваными движениями»

Украинский фондовый рынок в понедельник, 16 августа, торговался «рваными движениями», резко двигаясь в течение дня то вверх, то вниз.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, внешняя среда для отечественного рынка в понедельник была умеренно негативной. К концу торгов в Украине российский индекс ММВБ снижался на 0,1%, а европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался практически без изменений. Американские рынки характеризовались смешанной динамикой на открытии, и индекс S&P 500 за первый час торгов вырос на 0,1%.

А.БЛИНОВ отметил, что среди украинских голубых фишек в понедельник лидером роста стал Алчевский меткомбинат, акции которого подорожали на 1,7%. Вторник должен стать важным днем, определяющим дальнейшее движение рынков, поскольку в этот день ожидаются сильно значимые статистические данные, сообщил экономист. Среди таких новостей он назвал опрос ZEW по деловым ожиданиям в Германии (12:00 по киевскому времени), данные по рынку недвижимости США в июле (15:30) и данные по промышленному производству в США в июле (16:15).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 августа, вырос на 0,05% – до 817,94 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 752 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,06% – до 2022,20 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн. 661 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 305 тыс. грн.