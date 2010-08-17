Эксперты: фондовый рынок волатилен

На украинском фондовом рынке в понедельник, 16 августа, наблюдалась волатильность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи колебался в течение всего дня. Общий объем торгов был довольно низким. Акции горно-металлургического сектора торговались в зеленой зоне. Алчевский меткомбинат прибавил 1,69%, Авдеевский коксохим - 0,85%, «Азовсталь» - 0,32%, Енакиевский метзавод - 0,25%, Ясиновский коксохим - 0,06%. Инвесторы осторожно торговали бумагами генкомпаний, которые незначительно выросли. Акции «Центрэнерго» поднялись на 0,28%, «Захидэнерго» - на 0,09%. «Райффайзен банк Аваль» (+0,20%) немного прибавил в цене, а «Укрсоцбанк», напротив, снизился на 0,44%. «Мотор Сич» и «Укртелеком» оказались под давлением со стороны продавцов и по итогам дня упали соответственно на 0,79% и 0,49%. Лидером дня по объему торгов стала «Укрнафта» (9,7 млн. грн.), акции которой выросли на 0,44%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 16 августа, вырос на 0,05% – до 817,94 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 752 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,06% – до 2022,20 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн. 661 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 305 тыс. грн.