Эксперты: активность торгов еврооблигациями в понедельник была низкой

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в понедельник, 16 августа, была низкой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в понедельник суверенные выпуски и «Нафтогаз» в цене не изменились. «Укрэксимбанк» в течение всей сессии снижался и по итогам дня потерял 0,375 пункта. В корпоративном секторе сделки заключались по бумагам МХП, которые выросли приблизительно на полпункта.

Как сообщают аналитики, на российском рынке активность вчера также была низкой. Суверенные облигации торговались без изменения цены. В корпоративном секторе незначительное количество сделок прошло по бумагам «Евраза», «Газпрома» и «Внешэкономбанка», но цены не изменились.

Аналитики отмечают, что украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, в понедельник закрылись разнонаправленно. «Астарта» снизилась на 0,78%, Ferrexpo упал на 0,59%, а JKX Oil & Gas потерял 0,41%. Cadogan и МХП в цене не изменились, а Kernel (+1,61%) стал единственной бумагой, которая выросла.