ПФТС приостановила торги акциями «Квазара» и «Луганскоблэнерго»

Фондовая биржа ПФТС приостановила торги акциями ПАО «Квазар» и ОАО «Луганскоблэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в ПФТС, данное решение было принято на основании решения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о приостановке обращения акций этих эмитентов и вступило в силу 16 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР приостановила обращение акций всего шести эмитентов - ОАО «Квазар», ОАО «Луганскоблэнерго», ЗАО «Луганский ликеро-водочный завод «Луга-Нова», а также ОАО «Электроприбор», ОАО «Житомирхлеб», ЗАО «Ривненский литейный завод».

Обращение акций этих эмитентов было прекращено в связи с ведением регистраторами этих эмитентов двойных реестров акционеров и будет возобновлено после устранения ими несоответствий законодательству (двойных реестров).