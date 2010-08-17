Минфин разместил ОВГЗ на 1,261 млрд. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся сегодня, в бюджет удалось привлечь 1,261 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 27 октября 2010 года – на сумму 468,813 млн. грн. с уровнем доходности 7% годовых, 20 апреля 2011 года – на 407,653 млн. грн. с доходностью 10% годовых, 21 марта 2012 года — на 85,594 млн. грн. с доходностью 11,75%, 25 сентября 2013 года – на 6,275 млн. грн. с доходностью 12% годовых и 7 августа 2013 года – на сумму 293,155 млн. грн. с доходностью 12% годовых.