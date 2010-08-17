Индекс ПФТС сегодня вырос на 1%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 17 августа, повысился на 1% – до 826,15 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 306 млн. грн., из них около 290 млн. грн. пришлось на сделки с ОВГЗ.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,72% – до 2056,99 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 115 млн. 974 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 919 тыс. грн.